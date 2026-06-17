Путин прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита Россия – АСЕАН

Путин прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия – АСЕАН Путин прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита Россия – АСЕАН

Москва17 июн Вести.Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где 17–18 июня пройдет юбилейный саммит Россия – АСЕАН. Об этом сообщили в Кремле.

В мероприятиях примут участие представители всех государств, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии – Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

В первый день форума состоится торжественный прием от имени президента России для руководителей и представителей иностранных делегаций.

Прием пройдет в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. Начало мероприятия запланировано на 18:00 по местному времени (совпадает с мск).

Ранее Путин отметил, что Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества, а также создали хороший задел на будущее.