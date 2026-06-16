У Путина на саммите Россия-АСЕАН запланированы десять встреч с лидерами стран

Путин в ходе саммита Россия-АСЕАН проведет встречи с десятью главами государств У Путина на саммите Россия-АСЕАН запланированы десять встреч с лидерами стран

Москва16 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин планирует провести десять международных двусторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН, который состоится в Казани. Об этом сообщают РИА Новости.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между РФ и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, пройдет 17-19 июня.

По информации журналистов, российский президент встретится с лидерами Таиланда, Лаоса, Сингапура, Камбоджи, Восточного Тимора, Филиппин, Вьетнама, Брунея-Даруссалама, Малайзии.

Кроме того, Путин проведет встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Ранее сообщалось, что Путин по официальным каналам не получал приглашение на саммит "Большой семерки" во Франции.