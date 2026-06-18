Москва18 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани. В повестке встречи – обзор стратегического партнерства Российской Федерации и Ассоциации, новые направления взаимодействия в различных сферах, обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, сообщается на сайте Кремля.

В приветственной речи глава государства отметил, что юбилейный саммит Россия – АСЕАН посвящен 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Сегодня мы работаем по следующей повестке дня: обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, оценка итогов российско-асеановского взаимодействия за 35 лет, дальнейшие направления, цели и задачи стратегического партнерства России и Ассоциации сказал Путин

Накануне в ходе своего выступления на саммите глава государства подчеркнул, что страны АСЕАН и Россия всегда выступали за справедливую систему мироустройства.