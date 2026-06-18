РФ и страны АСЕАН приняли ряд документов по итогам саммита

Россия и АСЕАН приняли ряд документов по итогам саммита РФ и страны АСЕАН приняли ряд документов по итогам саммита

Москва18 июн Вести.Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли несколько документов по итогам саммита в Казани. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, был принят комплексный план действий по стратегическому партнерству между РФ и АСЕАН в 2026-2030 годах.

Кроме того, в совместных заявлениях страны договорились о сотрудничестве в областях энергетики и культуры.

Помимо этого, по итогам саммита была принята Казанская декларация 2026 года: "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе".

Саммит Россия - АСЕАН проходит в Казани 17-18 июня. В четверг, 18 июня, президент РФ Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита.

В состав АСЕАН входят 11 стран - Бруней-Даруссалам, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия стала полномасштабным партнером по диалогу с организацией в 1996 году.