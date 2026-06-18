Путин: РФ и АСЕАН будут продвигать сотрудничество в сфере кибербезопасности

Путин отметил сотрудничество РФ и АСЕАН в сфере кибербезопасности Путин: РФ и АСЕАН будут продвигать сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва18 июн Вести.Россия и страны АСЕАН будут продвигать взаимодействие в области кибербезопасности. Об этом на саммите Россия – АСЕАН заявил российский лидер Владимир Путин.

Кроме того, добавил он, осуществляется сотрудничество в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью.

Намерены и далее сообща продвигать взаимодействие в области кибербезопасности и информационно-коммуникационных систем сказал Путин

В ходе саммита стороны также уделили большое внимание развитию гуманитарных обменов, контактов в культуре, науке, спорте и туризме.

Ранее стало известно, что Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии приняли несколько документов по итогам саммита в Казани. В частности, был принят комплексный план действий по стратегическому партнерству между РФ и АСЕАН в 2026-2030 годах.

Кроме того, в совместных заявлениях страны договорились о сотрудничестве в областях энергетики и культуры.