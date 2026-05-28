Москва28 маяВести.Россия выступает за максимально тесное сотрудничество в комплексном обеспечении региональной и глобальной стабильности, заявил президент России Владимир Путин.
В видеообращении, показанном на пленарной сессии Форума по безопасности, Путин подчеркнул, что Москва поддерживает взаимодействие в вопросах безопасности.
Подчеркну, мы выступаем за самое тесное сотрудничество в комплексном обеспечении как региональной, так и глобальной стабильности, за соблюдение принципа равной и неделимой безопасностисказал президент
В послании отмечается, что работа по таким стратегически важным направлениям особенно актуальна сейчас, в период формирования многополярного мироустройства.
Путин также подчеркнул, что Россия активно участвует в этой работе, в том числе в рамках интеграционных объединений, которые действуют на основе равноправия, уважения государственного суверенитета, учета национальных интересов, а также исторической и культурно-цивилизационной самобытности разных стран и народов.
Международный форум по безопасности проходит в Москве с 26 по 29 мая.