Путин отметил важность единства подходов в решении задач, стоящих перед ОДКБ Путин: ОДКБ важно сохранять тесную координацию и единство подходов

Москва26 мая Вести.Президент России Владимир Путин подчеркнул важность согласованности действий и тесной координации в решении стратегических задач, стоящих перед Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он заявил в своем обращении к участникам заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Современная геополитическая ситуация остается нестабильной. В этой связи важно сохранять единство подходов и тесно координировать шаги по решению стоящих перед ОДКБ стратегических задач, расширять ее аналитический потенциал для тщательного и всестороннего анализа обстановки сказал российский лидер

Путин отметил необходимость оперативного принятия и обновления решений Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также других уставных органов, учитывая ожидаемые трудности и угрозы.

Прежде всего — в военной области, в сфере информационной и биологической безопасности, антитеррора, противодействия экстремизму, незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции указал глава государства

Важно также продолжать улучшать систему реагирования на кризисные ситуации и управление элементами Коллективных сил ОДКБ. Необходимо углублять промышленную интеграцию и расширять научно-техническое взаимодействие.

Владимир Путин отметил, что встреча проводится в год, когда Россия председательствует в ОДКБ, под лозунгом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность". По словам главы государства, данное мероприятие будет способствовать усилению партнерских связей и поможет в реализации поставленных задач.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил значительное ухудшение международной обстановки и усиление напряженности вблизи западных границ ОДКБ.