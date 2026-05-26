Путин заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире

Путин указал на осложнение военно-политической обстановки в мире Путин заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире

Москва26 мая Вести.Военно-политическая обстановка в мире значительно ухудшилась, а вблизи границ стран СНГ появились новые очаги нестабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

По словам главы государства, особую обеспокоенность вызывает ситуация на Ближнем Востоке и рост напряженности в различных регионах мира.

Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ сказано в телеграмме

Президент подчеркнул необходимость максимально эффективно использовать оперативные и технические возможности спецслужб для обеспечения безопасности государств Содружества. Он также призвал профильные ведомства поддерживать постоянное взаимодействие, обмениваться актуальной информацией и совместно вырабатывать меры реагирования на возникающие угрозы.

Ранее Путин заявлял, что в нынешней обстановке для России особенно важно сохранять общественное единство. По его словам, именно оно позволяет эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам.