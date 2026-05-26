Шойгу заявил об ухудшении ситуации на западных границах ОДКБ

Москва26 мая Вести.Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о стремительном ухудшении ситуации в сфере международной безопасности и росте напряженности у западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Выступая на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, Шойгу отметил, что наряду с уже существующими угрозами появляются новые вызовы для стран организации.

Ситуация в сфере международной безопасности резко деградирует… Особая напряженная обстановка складывается в западных границах ОДКБ сказал Шойгу

По его словам, основная угроза исходит от НАТО и европейских стран, входящих в альянс. Он также заявил, что страны Восточной Европы и Балтии существенно увеличивают военные расходы.

Вместе с тем Шойгу напомнил об отчете генерального секретаря НАТО Марко Рютте за 2025 год, согласно которому совокупные военные расходы стран альянса превысили 1,5 трлн долларов. По словам секретаря Совбеза России, ряд государств тратит на оборону около 4% своего ВВП.