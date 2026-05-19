МИД РФ: риски "лобовой сшибки" НАТО и РФ возрастают

Москва19 мая Вести.Стратегические риски "лобовой сшибки" НАТО и России растут, последствия будут катастрофическими. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра отметил "эскалационный нарратив европейских столиц о "надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности" с Россией".

В результате подобной возгонки напряженности, включая абсолютно провокационные действия в ядерной сфере, стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями возрастают подчеркнул Рябков

Комментируя планы Финляндии одобрить ввоз ядерного оружия, а также намерения Франции и Польши провести учения над Балтикой с целью отработки ядерных ударов по целям в России, дипломат отметил, что "РФ совершенно прямо и недвусмысленно заявила о своем крайне негативном отношении к таким приготовлениям со стороны европейцев".

По словам замглавы МИД РФ, данные шаги сопровождаются враждебной антироссийской риторикой и являются элементом общего процесса по ускоренной милитаризации Европы. Эти действия открыто направлены против России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала призыв министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса к НАТО напасть на Калининград "суицидальной паранойей".