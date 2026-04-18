Замглавы МИД Грушко назвал регион вероятного противостояния НАТО с Россией НАТО рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как возможную зону борьбы с РФ

Москва18 апр Вести.Североатлантический альянс рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как наиболее вероятный театр возможного противостояния с Российской Федерацией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат пояснил в интервью РИА Новости, что в настоящее время руководство НАТО сфокусировано на поиске путей наращивания своего военного потенциала и планомерном расширении присутствия на стратегически важных географических направлениях.

По словам Грушко, эта активность охватывает все операционные среды.

Замглавы МИД подчеркнул, что освоение северных рубежей Европы идет особенно интенсивно. Он отметил, что западные стратеги фактически определили Балтику и Скандинавию в качестве приоритетной зоны для возможного конфликта с Москвой.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не намерена оставлять без ответа попытки превращения Балтийского моря во "внутренние воды" НАТО и Евросоюза и всеми необходимыми средствами отметит на случаи разбоя и беспредела.