Грушко: Запад использует Балтику для тренировок по сдерживанию России В МИД РФ рассказали, как Запад использует Балтийский регион

Москва15 мая Вести.Запад использует Балтийский регион как лабораторию для изучения механизмов нагнетания обстановки и сдерживания России. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко газете "Известия".

Он подчеркнул, что раньше регион был самым спокойным в военном отношении, поскольку там не было конфликтов или предпосылок для наращивания напряженности.

Балтийский регион сейчас используется Западом как лаборатория [по изучению] того, как нагнетать обстановку и как с различных региональных и географических направлений сдерживать Россию заявил Грушко

По словам Грушко, попытки подобраться к Арктике и создание разных коалиций вызывают серьезную обеспокоенность. Он отметил, что такая линия противоречит коренным интересам стран и народов Арктического союза.

Не могу не вспомнить лозунг норвежского председательства [в Арктическом совете]: высоким широтам - низкая напряженность. Красивые очень слова звучат, но на самом деле практическая линия, которую проводят наши западные недруги, заключается в том, чтобы и Арктику превратить в арену военного противостояния добавил замглавы МИД РФ

Ранее подразделения ВС Дании и Польши начали учения в Балтийском море под названием Baltic Shield 2026. Они проходили с 8 по 14 мая в районе острова Борнхольм.

До этого посол по особым поручениям МИД Артем Булатов заявил, что НАТО и Евросоюз своими действиями превращают Балтийское море в зону конфронтации, что создает значительные риски для судоходства.