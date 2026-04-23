Москва23 апр Вести.В рамках учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством британских военных отрабатываются различные силовые сценарии, включая гипотетическую атаку на Калининградскую область.

Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области сказал замглавы внешнеполитического ведомства

Грушко отметил, что активность ОЭС, которые отвечают за оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, продолжает возрастать. По его словам, страны НАТО последовательно усиливают конфронтацию в этом регионе.

С осени 2025 года официальным партнером ОЭС является Украина.

В январе 2026 года бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в интервью украинским СМИ рассказал о наличии у стран НАТО плана блокады Калининградской в случае войны с Россией.