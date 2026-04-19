Москва19 апрВести.Ответные действия России на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя долго ждать. У страны для этого достаточно возможностей, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, которые приводит РИА Новости, в последние годы Россия отмечает активность НАТО у западных границ: альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны НАТО угрозы нашей безопасности и интересамсказал Александр Грушко
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российская сторона остается открытой для диалога с НАТО на равноправной основе, но для этого Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.