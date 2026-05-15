Москва15 маяВести.Запад пытается превратить Арктику в арену военного противостояния. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко газете "Известия".
По словам замглавы МИД РФ, попытки подобраться к Арктике и появление разных коалиций вызывают серьезную обеспокоенность. Грушко отметил, что такая линия противоречит коренным интересам стран и народов Арктического союза.
Практическая линия, которую проводят наши западные недруги, заключается в том, чтобы и Арктику превратить в арену военного противостояниязаявил Грушко
Он также рассказал, что Запад использует Балтийский регион как лабораторию для изучения механизмов нагнетания обстановки и сдерживания России.
До этого сообщалось, что в последние годы Россия отмечает активность НАТО у западных границ: альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".