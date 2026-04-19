МИД: НАТО активизирует учения рядом с Арктической зоны России и Севморпути

Москва19 апр Вести.Североатлантический альянс поэтапно концентрирует силы и средства в Арктическом регионе. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

НАТО активизирует учения с отработкой сценариев действия в условиях низких температур вблизи Арктической зоны РФ и Северного морского пути, уточнил замминистра в беседе с РИА Новости.

Грушко добавил, что, "для противодействия агрессии, якобы исходящей от России", военно-политический блок запустил миссию "Арктический часовой" без указания конечной даты учений.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что главной целью создания в Арктике нового альянса является нежелание США смириться с присутствием России в уже действующем Арктическом совете.