Москва19 мая Вести.Игнорировать усиление совокупного ядерного потенциала НАТО Россия не станет, оно будет учитываться в военном планировании. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Не можем игнорировать очевидное усиление ядерного компонента совокупного общенатовского потенциала, которое происходит в результате действий Европы по развитию собственных ядерных возможностей в дополнение к соответствующему "зонтику" США сказал он

Дипломат подчеркнул, что это не может остаться без реакции в плане российского военного планирования – в частности, по отношению к французским усилиям в рамках новой стратегии так называемого передового ядерного сдерживания.

Ранее Рябков отметил эскалационный нарратив европейских столиц о "надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности" с Россией, пояснив, что стратегические риски "лобовой сшибки" НАТО и России растут, угрожая катастрофическими последствиями.