Рябков: предупреждения Москвы должны остудить "горячие головы" в НАТО Рябков: предупреждения Москвы должны "остудить пыл" в НАТО

Москва20 мая Вести.Российская Федерация обладает твердой решимостью задействовать военно-технические инструменты для нейтрализации агрессивного настроя в руководстве стран Североатлантического альянса.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Высокопоставленный дипломат пояснил, что возможности Москвы воздействовать на внутреннюю повестку НАТО строятся на регулярном доведении до западных оппонентов позиции о недопустимости создания рисков для России.

По словам Рябкова, предостережения направляются представителям Запада по обе стороны Атлантики и содержат четкое указание на готовность РФ военно-технически парировать возникающие угрозы.

Делаем это регулярно в расчете остудить "горячие головы" в натовских столицах заключил замминистра

Ранее Рябков заявлял, что агрессивная политика стран Североатлантического альянса вынуждает Россию принимать компенсирующие военно-технические меры.