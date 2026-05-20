Москва20 маяВести.Российская Федерация обладает твердой решимостью задействовать военно-технические инструменты для нейтрализации агрессивного настроя в руководстве стран Североатлантического альянса.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
Высокопоставленный дипломат пояснил, что возможности Москвы воздействовать на внутреннюю повестку НАТО строятся на регулярном доведении до западных оппонентов позиции о недопустимости создания рисков для России.
По словам Рябкова, предостережения направляются представителям Запада по обе стороны Атлантики и содержат четкое указание на готовность РФ военно-технически парировать возникающие угрозы.
Делаем это регулярно в расчете остудить "горячие головы" в натовских столицахзаключил замминистра
Ранее Рябков заявлял, что агрессивная политика стран Североатлантического альянса вынуждает Россию принимать компенсирующие военно-технические меры.