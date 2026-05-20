В МИД РФ пригрозили соразмерным ответом на ядерные испытания любой страны Рябков: РФ отреагирует зеркально, если какая-то страна проведет ядерные тесты

Москва20 мая Вести.Российская Федерация намерена предпринять соразмерные шаги в случае проведения ядерных испытаний любым государством мира.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Замминистра отметил, что текущая международная ситуация диктует необходимость поддержания профильной национальной инфраструктуры в состоянии полной готовности.

По словам Рябкова, это обусловлено прежде всего риском возможных действий со стороны Вашингтона, направленных на возобновление полноценных ядерных испытаний.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва будет внимательно отслеживать активность других стран в этой сфере.

Если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать … соразмерно резюмировал Рябков

Ранее МИД РФ потребовал от МАГАТЭ конкретных шагов для недопущения роста ядерных угроз.