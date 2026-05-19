Москва19 маяВести.Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) должно дать внятную оценку и предпринять конкретные шаги, чтобы не допустить разрастания ядерных угроз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат указала, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси очень избирательно применяет "семь принципов" по обеспечению ядерной безопасности в ходе вооруженных конфликтов, а когда речь идет об ударах США и Израиля по Ирану или атомной станции "Барака", об этих принципах немедленно забывают.
Убеждены, что сегодня от руководства агентства требуется не словесная эквилибристика и ложная политкорректность, а внятные оценки и конкретные шаги, направленные на то, чтобы не допустить расползания угроз ядерной и физической ядерной безопасностизаявила Захарова