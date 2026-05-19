МИД РФ потребовал от МАГАТЭ конкретных шагов для недопущения роста ядерных угроз МИД РФ: МАГАТЭ должно сделать четкие шаги, чтобы не допустить рост ядерных угроз

Москва19 мая Вести.Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) должно дать внятную оценку и предпринять конкретные шаги, чтобы не допустить разрастания ядерных угроз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси очень избирательно применяет "семь принципов" по обеспечению ядерной безопасности в ходе вооруженных конфликтов, а когда речь идет об ударах США и Израиля по Ирану или атомной станции "Барака", об этих принципах немедленно забывают.