Захарова: мировое сообщество должно заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС Захарова: мир должен заставить Украину перестать атаковать Запорожскую АЭС

Москва27 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировое сообщество должно заставить Киев прекратить атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Захарова выпустила комментарий в связи с гибелью сотрудника атомной электростанции при атаке со стороны Украины.

В сообщении МИД РФ выражается решительное осуждение злодеяния и отмечается, что Киев ни во что не ставит ядерную безопасность и сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы.

Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты говорится в сообщении



Захарова добавила, что в МИД РФ рассчитывают на непримиримость секретариата МАГАТЭ и гендиректора организации Рафаэля Гросси к беззаконию.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что проведет расследование после гибели водителя в транспортном цехе ЗАЭС. Агентство подчеркивало, что удары по ЗАЭС и прилегающим территориям ставят под угрозу ядерную безопасность.