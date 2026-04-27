Москва27 апрВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировое сообщество должно заставить Киев прекратить атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
Захарова выпустила комментарий в связи с гибелью сотрудника атомной электростанции при атаке со стороны Украины.
В сообщении МИД РФ выражается решительное осуждение злодеяния и отмечается, что Киев ни во что не ставит ядерную безопасность и сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы.
Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объектыговорится в сообщении
Захарова добавила, что в МИД РФ рассчитывают на непримиримость секретариата МАГАТЭ и гендиректора организации Рафаэля Гросси к беззаконию.
Ранее МАГАТЭ сообщало, что проведет расследование после гибели водителя в транспортном цехе ЗАЭС. Агентство подчеркивало, что удары по ЗАЭС и прилегающим территориям ставят под угрозу ядерную безопасность.