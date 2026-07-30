В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по территории ЗАЭС Захарова: Россия осуждает удар ВСУ по ЗАЭС

Москва30 июл Вести.Россия решительно осуждает попытку удара Вооруженных сил Украины по территории Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарий дипломата размещен на официальном сайте ведомства.

Киевский режим предпринял попытку атаковать ЗАЭС 30 июля. В публикации отмечается, что целью украинской армии стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива.

Решительно осуждаем это нападение, ставшее новым проявлением циничной и опасной политики Банковой, нацеленной на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности данной российской станции заявила Захарова

Дипломат подчеркнула, что глава киевского режима Владимир Зеленский все ближе подходит к "опасной черте", рискуя спровоцировать радиационную аварию. Ее последствия ощутят на себе все европейские государства, добавила Захарова.

Официальный представитель министерства отметила, что подобные действия ВСУ были бы невозможно без постоянной поддержки стран Запада.