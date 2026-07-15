МИД РФ: Киев строит иллюзии, будто ударами по ЗАЭС сможет надавить на Россию

МИД России: Украина пытается создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС МИД РФ: Киев строит иллюзии, будто ударами по ЗАЭС сможет надавить на Россию

Москва15 июл Вести.Власти Украины ошибаются, рассчитывая оказать давление на Москву посредством атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

В публикации также упоминается о трагической гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, которая стала результатом целенаправленного террористического акта со стороны украинских властей.

В ведомстве считают, что этим преступным шагом Киев в очередной раз попытался спровоцировать угрозу безопасному функционированию атомной станции и напугать ее сотрудников.

Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну говорится в сообщении

Кроме того, власти Украины также используют эту ситуацию для шантажа западных сателлитов с целью получения дополнительного финансирования и вооружений.

Украинский беспилотник 15 июля атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара. В машине находились главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Оба получили смертельные ранения.