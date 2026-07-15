Москва15 июлВести.Власти Украины ошибаются, рассчитывая оказать давление на Москву посредством атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.
В публикации также упоминается о трагической гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, которая стала результатом целенаправленного террористического акта со стороны украинских властей.
В ведомстве считают, что этим преступным шагом Киев в очередной раз попытался спровоцировать угрозу безопасному функционированию атомной станции и напугать ее сотрудников.
Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу странуговорится в сообщении
Кроме того, власти Украины также используют эту ситуацию для шантажа западных сателлитов с целью получения дополнительного финансирования и вооружений.
Украинский беспилотник 15 июля атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара. В машине находились главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Оба получили смертельные ранения.