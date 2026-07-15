Москва15 июл Вести.Украинские нацисты продолжают толкать мир к ядерной катастрофе. Убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева – еще один шаг на этом пути. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В своем Telegram-канале дипломат прокомментировал убийство Яковлева, который погиб в машине вместе со своим водителем Дмитрием Филипповым. Автомобиль стал целью удара беспилотника киевского режима.

Убийство одного из руководителей АЭС – шаг к эскалации на пути ядерного террора. Украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу и двигают мир к катастрофе написал Мирошник

Он добавил, что дальнейшая реакция ядерных держав будет показательной. По ней стоит судить о том, насколько велико их стремление предотвратить ядерную катастрофу, к которой стремится киевский режим.

Яковлев отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. В МИД РФ заявили, что требуют от международных организаций выступить с четким заявлением и осудить преступления Киева.