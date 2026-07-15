В результате атаки ВСУ погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев В результате удара ВСУ погиб главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев

Москва15 июл Вести.Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате удара украинского беспилотника по служенному автомобилю. Также при вражеской атаке смертельные ранения получил водитель машины Дмитрий Филиппов. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Противник нанес удар по транспортному средству на границе промышленной площадки станции и города Энергодар.

Отмечается, что политическое руководство страны проинформировано о случившемся. В Росатоме подчеркнули, что ожидают от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на трагедию.