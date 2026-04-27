ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о гибели водителя в результате удара БПЛА

МАГАТЭ проведет расследование после гибели сотрудника ЗАЭС ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о гибели водителя в результате удара БПЛА

Москва27 апр Вести.Запорожская АЭС проинформировала МАГАТЭ о гибели сотрудника станции в результате удара БПЛА, сообщило международное агентство.

МАГАТЭ было уведомлено ЗАЭС о том, что удар дрона этим утром убил водителя в транспортном цехе вблизи территории станции говорится в сообщении агентства в соцсети X

В сообщении подчеркивается, что удары по ЗАЭС и прилегающим территориям ставят под угрозу ядерную безопасность.

Команда МАГАТЭ на месте разберется в инциденте и продолжит следить за ситуацией отмечается в сообщении

Ранее Росатом сообщил, что в результате удара БПЛА ВСУ по территории транспортного цеха ЗАЭС погиб водитель.