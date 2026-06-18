Москва18 июнВести.Сотрудник Запорожской АЭС погиб при ударе ВСУ по городу-спутнику станции Энергодару. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Противник атаковал район железнодорожного вокзала и жилой массив 17 июня, в среду. Ранения получили четверо.
Среди четырех жителей Энергодара, пострадавших вчера... двое являются сотрудниками Запорожской АЭС, входящей в Росатом. Оба работают в цехе централизованного ремонта. К огромному сожалению, один из наших коллег погиб от полученных раненийговорится в официальном Telegram-канале станции
Второму пострадавшему сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь.