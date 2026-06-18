В результате атаки со стороны Украины погиб сотрудник Запорожской АЭС Сотрудник ЗАЭС получил смертельные ранения при ударе ВСУ

Москва18 июн Вести.Сотрудник Запорожской АЭС погиб при ударе ВСУ по городу-спутнику станции Энергодару. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Противник атаковал район железнодорожного вокзала и жилой массив 17 июня, в среду. Ранения получили четверо.

Среди четырех жителей Энергодара, пострадавших вчера... двое являются сотрудниками Запорожской АЭС, входящей в Росатом. Оба работают в цехе централизованного ремонта. К огромному сожалению, один из наших коллег погиб от полученных ранений говорится в официальном Telegram-канале станции

Второму пострадавшему сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь.