Москва17 июнВести.Украинские боевики атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Под ударами противника оказались район железнодорожного вокзала и жилой массив. В результате погиб один человек. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.
Сегодня для нашего города тяжелый день. В результате террористических атак противника пострадали четыре мирных жителя. К сожалению, один человек от полученных ранений скончалсянаписал градоначальник в мессенджере MAX
Он добавил, что состояние одного раненого оценивается как тяжелое, его оперируют.