Один человек погиб при атаке ВСУ на Энергодар

ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, один человек погиб Один человек погиб при атаке ВСУ на Энергодар

Москва17 июн Вести.Украинские боевики атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Под ударами противника оказались район железнодорожного вокзала и жилой массив. В результате погиб один человек. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

Сегодня для нашего города тяжелый день. В результате террористических атак противника пострадали четыре мирных жителя. К сожалению, один человек от полученных ранений скончался написал градоначальник в мессенджере MAX

Он добавил, что состояние одного раненого оценивается как тяжелое, его оперируют.