Здание супермаркета полностью уничтожено после ночной атаки ВСУ на Энергодар

Глава Энергодара Пухов рассказал о последствиях ночной атаки на город Здание супермаркета полностью уничтожено после ночной атаки ВСУ на Энергодар

Москва17 июл Вести.Украинские боевики нанесли массированный удар по проспекту Строителей в Энергодаре, одно здание полностью уничтожено. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС в ночь на 17 июля, пятницу.

Противник совершил массированный удар по проспекту Строителей — пять БПЛА квадрокоптерного типа целенаправленно атаковали супермаркет "Грошик". В результате попаданий здание полностью уничтожено огнем. К счастью, обошлось без жертв — пострадавших нет написал градоначальник в мессенджере МАХ

Он подчеркнул, что речь идет о целенаправленной атаке на гражданский объект, что в очередной раз подтверждает желание врага запугать мирных жителей и создать проблемы с продовольствием.