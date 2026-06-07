При массированной атаке ВСУ на запорожский Энергодар ранены три человека

Город-спутник Запорожской АЭС подвергся массированной атаке ВСУ, есть раненые При массированной атаке ВСУ на запорожский Энергодар ранены три человека

Москва7 июн Вести.Украинские боевики атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. В результате ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

Противник ударил по жилой застройке и гражданским объектам в ночь на 7 июня, воскресенье.

Минувшей ночью город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. К сожалению, пострадали трое мирных жителей… Двое из них госпитализированы написал глава города в мессенджере MAX

Повреждена жилая многоэтажка, одна квартира полностью выгорела. Также ущерб нанесен двум отделениям банка.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб и коммунальщики.