Мужчина получил ранения при ударе ВСУ по запорожскому Энергодару

ВСУ вновь атаковали запорожский Энергодар, ранен один человек Мужчина получил ранения при ударе ВСУ по запорожскому Энергодару

Москва19 июн Вести.Пожилой мужчина получил ранения в результате удара со стороны Украины по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

ВСУ атаковали жилой дом на проспекте Строителей вечером 19 июня, в пятницу, с применением дрона.

Киевский режим вновь ударил по мирным жителям Энергодара… Ранен энергодарец 1947 года рождения. Пожилой мужчина с осколочным ранением бедра госпитализирован в хирургию написал Пухов в мессенджере MAX

Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.