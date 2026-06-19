Москва19 июнВести.Пожилой мужчина получил ранения в результате удара со стороны Украины по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.
ВСУ атаковали жилой дом на проспекте Строителей вечером 19 июня, в пятницу, с применением дрона.
Киевский режим вновь ударил по мирным жителям Энергодара… Ранен энергодарец 1947 года рождения. Пожилой мужчина с осколочным ранением бедра госпитализирован в хирургиюнаписал Пухов в мессенджере MAX
Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.