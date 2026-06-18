Москва18 июнВести.Украинские боевики вновь нанесли удары по территории города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. В результате один человек получил тяжелые ранения. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
В результате атаки на городскую котельную тяжелые ранения получил один человек. Повреждены трактор-погрузчик и остекление объекта. Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавшего. Искренне желаю ему скорейшего выздоровлениянаписал Пухов в мессенджере MAX
Еще один удар противник нанес по машине сотрудников "Благоустройство и озеленение". Как отметил Пухов, трагических последствий удалось избежать благодаря профессионализму водителя.