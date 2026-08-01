Женщина погибла при атаке украинских дронов на жилой дом в Энергодаре

ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, погиб один человек Женщина погибла при атаке украинских дронов на жилой дом в Энергодаре

Москва1 авг Вести.Пожилая женщина погибла в результате украинской атаки на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

Под ударом противника оказался пятиэтажный жилой дом на проспекте Строителей. Боевики запустили по гражданскому объекту беспилотники.

Два БПЛА квадрокоптерного типа вызвали пожар в жилых квартирах. С болью сообщаю: погибла мирная жительница, 1952 года рождения, пенсионерка. Женщина, которая просто была дома в поздний час. Мои самые искренние соболезнования родным и близким написал Пухов в мессенджере МАХ

Также целью ВСУ стала 30-ая пожарно-спасательная часть. Там обошлось без пострадавших.