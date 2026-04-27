Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе ВСУ Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб при ударе ВСУ

Москва27 апр Вести.На Запорожской атомной электростанции в результате атаки украинского беспилотника погиб работник транспортного цеха.

Как сообщили в понедельник, 27 апреля, в официальном Telegram-канале ЗАЭС, в результате атаки беспилотника погиб водитель.

Это страшная и невосполнимая утрата говорится в заявлении ЗАЭС

Близким ушедшего из жизни сотрудника будет предоставлена всесторонняя помощь и поддержка.

Запорожская атомная электростанция — самая мощная АЭС в Европе. Она находится в городе Энергодаре Запорожской области, на берегу Каховского водохранилища. Строительство продолжалось с 1980 по 1996 годы. Станция состоит из шести энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, общая мощность которых составляет 6 тысяч мегаватт.

До настоящего времени на ее долю приходилась четверть всей электроэнергии, вырабатываемой на Украине.