Москва16 июл Вести.Весь персонаж ЗАЭС с огромной болью воспринял новость о гибели главного инженера Александра Яковлева в ходе атаки ВСУ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Более страшной трагедии, чем смерть человека, наверное, тяжело придумать. А смерть человека-атомщика, смерть сотрудника, на котором лежит ответственность за обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности такой огромной станции, как Запорожская АЭС, это случай, который не поддается никакой логике, никакому здравому смыслу, никакому объяснению. Весь персонал нашей станции с огромной болью воспринял эту страшную новость, которую мы узнали буквально через несколько минут после совершения этого чудовищного террористического акта заявил директор ЗАЭС

Директор ЗАЭС сообщил, что Александр Яковлев сделал осознанный выбор остаться на станции в марте 2022 года и с тех пор никогда не изменял ему. Он с честью переносил все те тяготы, которые выпали на долю АЭС, и умел принимать уникальные решения в абсолютно новой для всей мировой атомной энергетики ситуации.

Последние четыре года, в которые мы совместно работали каждый день заканчивался фразой: "Нарушение пределов и условий безопасной эксплуатации для данного состояния энергоблока, для данного состояния станции нет". И эти краткие, но достаточно емкие для профессионала слова — это, безусловно, в полном объеме заслуга Александра Александровича и коллектива, который он возглавлял заключил Юрий Черничук

Накануне главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате удара украинского беспилотника по его служебному автомобилю. Также при вражеской атаке смертельные ранения получил водитель машины Дмитрий Филиппов. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.