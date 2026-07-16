В МИД РФ выразили соболезнования в связи с гибелью сотрудников ЗАЭС МИД России выразил соболезнования родным погибших сотрудников ЗАЭС

Москва16 июл Вести.Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с гибелью главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева и водителя Дмитрия Филиппова.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Выражаем глубокие соболезнования родным … погибших говорится в публикации

Российские дипломаты также предостерегли власти Украины от ошибочных расчетов оказать давление на Москву посредством атак на ЗАЭС.

В МИД утверждают, что киевские власти используют эту трагическую ситуацию для шантажа западных союзников с целью получения дополнительного финансирования и оружия.

Украинский беспилотник 15 июля атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара. В машине находились главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Оба получили смертельные ранения.