Гендиректор МАГАТЭ осудил удар, в результате которого погиб главный инженер ЗАЭС

МАГАТЭ отреагировало на гибель главного инженера ЗАЭС при ударе ВСУ Гендиректор МАГАТЭ осудил удар, в результате которого погиб главный инженер ЗАЭС

Москва15 июл Вести.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил инцидент с ударом беспилотника, ставший причиной гибели главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева.

Об этом говорится в официальном заявлении агентства.

Я решительно осуждаю этот инцидент приводятся слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х

15 июля украинский дрон ударил по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и Энергодара. По данным источников, в салоне машины находились Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов, оба получили смертельные ранения.

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подтвердил гибель отвечавшего за безопасную эксплуатацию станции Яковлева в результате целенаправленного террористического акта, совершенного киевским режимом.