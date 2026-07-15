Москва15 июлВести.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил инцидент с ударом беспилотника, ставший причиной гибели главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева.
Об этом говорится в официальном заявлении агентства.
Я решительно осуждаю этот инцидентприводятся слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х
15 июля украинский дрон ударил по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и Энергодара. По данным источников, в салоне машины находились Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов, оба получили смертельные ранения.
Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подтвердил гибель отвечавшего за безопасную эксплуатацию станции Яковлева в результате целенаправленного террористического акта, совершенного киевским режимом.