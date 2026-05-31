Гросси: удар по ЗАЭС ставит под угрозу несколько принципов ядерной безопасности

Москва31 мая Вести.Атака на машинный зал Запорожской АЭС (ЗАЭС) ставит под угрозу принципы обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети Х.

Нападение на ядерные объекты сравнимо с игрой с огнем, отметил Гросси.

[Атака] ставит под угрозу как семь важнейших принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов защиты ЗАЭС, которые четко гласят, что недопустимы никакие нападения со стороны или против станции отметил Гроссии

Украинский дрон-камикадзе поразил 30 мая здание машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что дроном управляли по оптоволокну, в связи с чем попадание нельзя назвать случайным.

МАГАТЭ подтвердило получение сообщения от ЗАЭС об ударе беспилотником. Гросси выразил серьезную обеспокоенность.