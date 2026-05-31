Москва31 маяВести.Атака на машинный зал Запорожской АЭС (ЗАЭС) ставит под угрозу принципы обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети Х.
Нападение на ядерные объекты сравнимо с игрой с огнем, отметил Гросси.
[Атака] ставит под угрозу как семь важнейших принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов защиты ЗАЭС, которые четко гласят, что недопустимы никакие нападения со стороны или против станцииотметил Гроссии
Украинский дрон-камикадзе поразил 30 мая здание машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что дроном управляли по оптоволокну, в связи с чем попадание нельзя назвать случайным.
МАГАТЭ подтвердило получение сообщения от ЗАЭС об ударе беспилотником. Гросси выразил серьезную обеспокоенность.