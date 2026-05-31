Москва31 мая Вести.После удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) перед всем миром стоит задача усмирить ядерного террориста-беспредельщика, поскольку действия Киева угрожают не только россиянам и украинцам, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Перед миром стоит вопрос, как усмирить ядерного террориста-беспредельщика. Наивно полагать, что такой выпад угрожает только жителям России, которых западники ненавидят, и жителям Украины, на которых им плевать. Последствия могут оказаться куда глобальнее приводит ТАСС слова Мирошника

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. При этом дроном управляли по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания.