Москва15 июл Вести.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал мировое сообщество дать четкую оценку убийству главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего при ударе запущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотника.

В разговоре с РИА Новости посол подчеркнул, что такие происшествия требуют четкой оценки со стороны международного сообщества.

Уверены, что подобного рода акты должны получить действенную, однозначную оценку со стороны мирового сообщества и, в частности, стран, которые являются подписантами конвенции о мирном атоме, которая гарантирует безопасность использования атомной энергии заявил Мирошник

Ранее дипломат назвал происшествие очередным шагом на пути к ядерной катастрофе, сделанным киевским режимом.

15 июля украинский дрон ударил по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и Энергодара. По данным источников, в салоне машины находились Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов, оба получили смертельные ранения.

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подтвердил гибель отвечавшего за безопасную эксплуатацию станции Яковлева в результате целенаправленного террористического акта, совершенного киевским режимом.

Преступление осудил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.