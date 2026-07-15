Москва15 июл Вести.Погибший в результате атаки ВСУ главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев отвечал за безопасную эксплуатацию станции, рассказали в пресс-службе ЗАЭС.

Там отметили, что случившееся – это целенаправленный террористический акт и посягательство не только на человеческую жизнь, но и на сам принцип безопасности ядерных объектов, который должен оставаться вне политики и насилия.

Это убийство специалиста, который посвятил свою жизнь атомной энергетике и ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской атомной станции, входящей в состав Росатома. Именно такие люди обеспечивают ядерную и радиационную безопасность, от которой зависит безопасность миллионов людей - жителей Запорожской области, России, Украины и всей Европы говорится в сообщении станции в мессенджере МАХ

В среду, 15 июля, украинский дрон ударил по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и Энергодара. В салоне машины находились Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов, оба получили смертельные ранения.

В Росатоме уточнили, что политическое руководство страны проинформировано о случившемся.