Москва18 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к осознанному и систематическому убийству сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что охота на атомщиков – бесчеловечный акт операторов украинских беспилотников, которые не осознают последствий своих действий. Масштабы последствий ударов дронов по ЗАЭС будут такими, что затронут не только Украину и Россию, но и значительную часть Европы, добавил глава Росатома.

ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС сказал Лихачев журналистам

В среду, 17 июня, сообщалось, что ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар. В результате атаки погиб один человек.