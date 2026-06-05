Лихачев: БПЛА ВСУ нанесли удар по инженерам Росатома в районе ЗАЭС

Лихачев рассказал об атаке ВСУ по специалистам Росатома в районе ЗАЭС Лихачев: БПЛА ВСУ нанесли удар по инженерам Росатома в районе ЗАЭС

Москва5 июн Вести.Киевский режим совершил атаку на специалистов Росатома, которые восстанавливали ЗАЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, инженеры компании отправились на работы утром и планировали выполнить все задачи в максимально сжатые сроки.

Пострадали три наших инженера, два в тяжелом состоянии сказал Лихачев на полях ПМЭФ

Он отметил, что ВСУ нанесли прицельный и точный удар по гражданскому персоналу станции.

Ранее гендиректор Росатома сообщил, что вступивший в силу в пятницу, 5 июня, режим прекращения огня у Запорожской АЭС должен продлиться до 23 июня.