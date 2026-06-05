Лихачев: режим прекращения огня у ЗАЭС должен продлиться до 23 июня

Режим тишины вблизи ЗАЭС продлится до 23 июня Лихачев: режим прекращения огня у ЗАЭС должен продлиться до 23 июня

Москва5 июн Вести.Вступивший в силу в пятницу, 5 июня, режим прекращения огня у Запорожской АЭС должен продлиться до 23 июня. Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Ранее стало известно, что в районе станции вступил в силу локальный режим прекращения огня, организованный МАГАТЭ для проведения ремонта линий электропередачи.

Лихачев сообщил, что 4 июня он созвонился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Главной темой разговора стала тяжелая ситуация, складывающаяся вокруг ЗАЭС.

Режим позволит нам приступить к ремонтным работам на линии электропередач "Днепровская"... Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня. Напомню, что это уже шестой режим тишины за последний год приводит слова Лихачева пресс-служба Росатома

Глава госкорпорации добавил, что 10 июля в Калининграде пройдут консультации, на которых обсудят угрозу ядерной безопасности для всей Европы, создаваемую из-за ударов ВСУ.