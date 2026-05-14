Лихачев: на ЗАЭС все шесть энергоблоков в состоянии холодной остановки

Лихачев: все шесть энергоблоков Запорожской АЭС в состоянии холодной остановки Лихачев: на ЗАЭС все шесть энергоблоков в состоянии холодной остановки

Москва14 мая Вести.Все шесть энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находятся в состоянии холодной остановки. Об этом сообщил ИС "Вести" гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, с 12 мая активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко возросла. Речь идет об обстрелах и авиаударах.

Все шесть блоков в состоянии холодной остановки сказал Лихачев

Глава Росатома выразил надежду на то, что в конце мая удастся договориться о режиме тишины и провести ремонт Днепропетровской линии водоснабжения для поднятия устойчивости и самостоятельности ЗАЭС.

7 мая директор автономной некоммерческой организации для поддержки развития атомной науки, техники и образования "АтомИнфо-Центр" Александр Уваров заявил, что ударами по ЗАЭС украинская сторона психологически давит на сотрудников электростанции.