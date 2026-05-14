Москва14 маяВести.Все шесть энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находятся в состоянии холодной остановки. Об этом сообщил ИС "Вести" гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
По его словам, с 12 мая активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко возросла. Речь идет об обстрелах и авиаударах.
Все шесть блоков в состоянии холодной остановкисказал Лихачев
Глава Росатома выразил надежду на то, что в конце мая удастся договориться о режиме тишины и провести ремонт Днепропетровской линии водоснабжения для поднятия устойчивости и самостоятельности ЗАЭС.
7 мая директор автономной некоммерческой организации для поддержки развития атомной науки, техники и образования "АтомИнфо-Центр" Александр Уваров заявил, что ударами по ЗАЭС украинская сторона психологически давит на сотрудников электростанции.