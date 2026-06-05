У ЗАЭС ввели локальный режим тишины для ремонта линий электропередачи

МАГАТЭ сообщило о прекращении огня у Запорожской АЭС У ЗАЭС ввели локальный режим тишины для ремонта линий электропередачи

Москва5 июн Вести.В районе Запорожской АЭС в пятницу, 5 мая, вступил в силу локальный режим прекращения огня, организованный МАГАТЭ для проведения ремонта линий электропередачи. Об этом агентство сообщило в социальной сети X.

В МАГАТЭ подчеркнули, что ремонт необходим для предотвращения возможной аварийной ситуации.

Сегодня на передовой недалеко от ЗАЭС вступил в силу локальный режим прекращения огня, организованный МАГАТЭ, что открывает путь для проведения критически важного ремонта линий электропередачи говорится в сообщении

В конце мая украинский беспилотник нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, пострадавших и критических повреждений не было, технологические процессы продолжили работу в штатном режиме, а радиационный фон остался в пределах нормы.

В МАГАТЭ назвали произошедшее серьезным инцидентом и заявили, что атака поставила под угрозу ключевые принципы обеспечения ядерной безопасности на объекте.