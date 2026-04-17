РФ и Украина с МАГАТЭ работают над временным перемирием ради ремонта на ЗАЭС

Москва и Киев с МАГАТЭ работают над временным прекращением огня для ремонта ЗАЭС

Москва17 апр Вести.Московские и киевские власти при посредничестве МАГАТЭ ведут диалог, направленный на достижение временного прекращения огня, чтобы обеспечить ремонт линии электроснабжения Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило МАГАТЭ в социальной сети X.

И Украина, и Российская Федерация продолжают конструктивно взаимодействовать с МАГАТЭ в переговорах о временном прекращении огня, чтобы можно было начать ремонтные работы по восстановлению основной удаленной линии электропередачи, как только позволят условия заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чьи слова приводятся в сообщении

Отмечается, что основная линия Днепровская (750 кВ) отключена с 24 марта 2026 года.

16 апреля Запорожская АЭС на 40 минут полностью лишилась внешнего электроснабжения.