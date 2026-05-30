Москва30 маяВести.Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавший Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), нанес удар в нескольких метрах от реактора, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Украинский беспилотник в субботу, 30 мая, днем попал в здание машинного зала блока №6 ЗАЭС. Произошел взрыв, основное оборудование не было повреждено.
Близко. Буквально несколько метровсказала Яшина
Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что удар украинского беспилотника по машинному залу Запорожской АЭС приблизил ситуацию к опасному инциденту с возможными последствиями для людей далеко за пределами России и Украины