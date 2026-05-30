Беспилотник ВСУ упал в нескольких метрах от реактора на Запорожской АЭС

Москва30 мая Вести.Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавший Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), нанес удар в нескольких метрах от реактора, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Украинский беспилотник в субботу, 30 мая, днем попал в здание машинного зала блока №6 ЗАЭС. Произошел взрыв, основное оборудование не было повреждено.

Близко. Буквально несколько метров сказала Яшина

Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что удар украинского беспилотника по машинному залу Запорожской АЭС приблизил ситуацию к опасному инциденту с возможными последствиями для людей далеко за пределами России и Украины