Инспекторы МАГАТЭ: уровень радиации в районе Запорожской АЭС остается в норме

Москва31 мая Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало повреждения на Запорожской АЭС, однако уровень радиации остается в пределах нормы.

Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС сегодня утром зафиксировала повреждения внешней части турбинного здания, которое, по словам работников станции, вчера подверглось удару беспилотника. Во время обхода площадки команда увидела повреждение металлического люка доступа, расположенного на нескольких уровнях выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптоволокна на земле говорится в сообщении МАГАТЭ

По данным сотрудников организации, повреждения АЭС "соответствуют последствиям удара беспилотника". Помимо этого, инспекторам МАГАТЭ пришлось укрыться, так как был слышен звук БПЛА, и проводилась атака для его уничтожения.

При этом команда все же смогла подтвердить с помощью своего измерительного оборудования, что уровень радиации на площадке остается нормальным сказано в публикации

30 мая генеральный директор Алексей Лихачев сообщил о попадании украинского беспилотника в здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Он уточнил, что дрон управлялся по оптоволокну, и, по его мнению, это исключает версию случайного попадания.