Лихачев заявил, что киевский режим хочет вымотать людей на ЗАЭС и в Энергодаре Лихачев: похоже, есть задача окончательно вымотать людей на ЗАЭС и в Энергодаре

Москва7 июн Вести.Киевский режим, похоже, поставил задачу окончательно вымотать людей на Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар. Такое заявление в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" сделал глава Росатома Алексей Лихачев.

Он назвал действия ВСУ стремлением "закошмарить" людей, подчеркнув, что не понимает логики киевского режима.

Похоже, поставлена задача их окончательно вымотать. Просто вот, я прошу прощения за это грубое слово, грубейшее – просто закошмарить людей. С точки зрения здравого смысла, логики я не понимаю целей киевского режима. То есть, если они действительно хотят доказать, что это их люди, они как-то о них заботятся. А как можно это доказывать, уничтожая социальную инфраструктуру и прямо вот удар за ударом, волна за волной накатывая на тех, кто приезжает ремонтировать, кто приезжает спасать раненых? Бьют по машинам скорой помощи, бьют по машинам продовольствия. Они какую реакцию хотят от людей? То есть, мне кажется, уже просто это какое-то безумие заявил Лихачев

Ранее Лихачев сообщил, что киевский режим совершил атаку на специалистов Росатома, которые восстанавливали ЗАЭС.